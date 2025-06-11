Данная система выделяется исключительно внешним оформлением — внутри находится стандартный Asus NUC 13 с Intel Core i7 и 64 ГБ оперативной памяти.

Калифорнийская компания CherryTree, известная своими неординарными тематическими сборками вроде ПК в стиле Star Trek или корпуса-домика хоббита, на этот раз решила пошутить над Nvidia. Их новое творение GeeFarce 5027POS выглядит как видеокарта, но на самом деле это мини-ПК. Канал Gamers Nexus разобрал этот необычный продукт в своём видео.

Внешне устройство имитирует видеокарту Gigabyte GeForce RTX 2070 с тремя вентиляторами. Однако внутри скрывается Asus NUC 13 с процессором Intel Core i7, 64 ГБ DDR4 и 2 ТБ SSD. Охлаждение обеспечивается штатным вентилятором NUC, а на тыльной панели вместо привычных выходов DisplayPort и HDMI расположены USB-порты и разъём Ethernet.

PCIe-разъём также оказался просто декорацией, как и 8-контактный коннектор питания. Энергия для системы подаётся через внешний блок, а не через материнскую плату. Вместо мощного графического процессора здесь используется интегрированная графика Intel, так что игровые возможности у данной системы весьма скромные.

Судя по всему, GeeFarce 5027POS — это просто забавный концепт. Купить его нельзя, но сама идея выглядит забавно. Компания славится своими необычными корпусами.

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