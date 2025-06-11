Производители опасаются, что в будущем торговая политика между США и Китаем вновь ужесточится.

Производители видеокарт, сотрудничающие с Nvidia, стремятся «опередить» новые тарифы Трампа: сообщается, что компании наращивают поставки оборудования в США с целью успеть до 9 июля.

Gigabyte и MSI активно накапливают запасы флагманских видеокарт. Естественно, основной упор делается на GeForce RTX 5090. Так они пытаются минимизировать риски и увеличить прибыль перед грядущим ужесточением торговой войны.

Новый раунд американских тарифов внёс нестабильность в рынок. Их условия могут измениться в зависимости от хода переговоров между США и Китаем. В этой ситуации производители стараются воспользоваться временным смягчением позиций сторон. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Председатель MSI Джозеф Сюй подтвердил, что компания наращивает запасы в США, стремясь удовлетворить рыночный спрос. Аналогичные шаги предпринимает и Gigabyte. Это также указывает на жёсткую конкуренцию среди партнёров Nvidia. Все они стремятся использовать текущее «окно возможностей».

Производители, скорее всего, будут удерживать значительные объёмы продукции до 9 июля. Затем, в случае ухудшения торговых условий, они смогут резко поднять цены. Подобная тактика уже применялась ранее. Например, перед вступлением президента Дональда Трампа в должность президента NVIDIA и AMD резко увеличили импорт чипов. Остаётся надеяться, что в долгосрочной перспективе такие модели, как RTX 5090, всё же станут более доступными.