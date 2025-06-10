Устройство будет иметь яркую OLED-матрицу четвёртого поколения от LG Display и стоимость в районе 1040 долларов

Производитель Super Display Co (SDC) готовит серьёзную конкуренцию анонсированному ранее монитору Asus с частотой 540 Гц. Согласно последним утечкам, SDC разрабатывает модель Flash 540-Meta OLED, которая использует ту же передовую OLED-панель четвертого поколения от LG Display.

Ключевой особенностью новинки станет поддержка частоты обновления до 720 Гц, достигаемой благодаря технологии LG Dual Mode. Последняя позволяет динамически изменять разрешение экрана. Эксперты предполагают возможное снижение разрешения до 720p по аналогии с существующими решениями линейки UltraGear OLED.

По имеющимся данным, время отклика панели составит всего 0,03 мс, контрастность окажется на уровне 1 500 000:1, а пиковая яркость будет доходить до 1500 нит. Монитор оснастят современными интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Однако, для работы на предельных частотах, вероятно, потребуется использование технологии сжатия Display Stream Compression.

Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце 2025 года. Предварительные оценки стоимости Flash 540-Meta OLED составляют около 1040 долларов.