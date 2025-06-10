Смартфоны компании получат массу новых функций. Улучшенная операционная система будет доступна для моделей iPhone 11 и новее.

Как и прогнозировали эксперты, Apple кардинально переработала свою систему нумерации обновлений, представив линейку программного обеспечения под номером 26. Главной звездой стал iOS 26 – масштабное обновление, полностью переосмысливающее визуальный стиль в соответствии с новой философией Liquid Glass. Хотя многие заметят, что часть функций уже давно присутствует в Android, Apple реализовала их по-своему.

Экран блокировки получил 3D-обои с динамической адаптацией элементов под контент. Приложение «Телефон» наконец-то обновилось: появился Call Screening – ИИ-ассистент, отвечающий на звонки, аналог функции Google Pixel.

Live Translation – революционная система перевода, работающая во всех приложениях, включая iMessage и во время телефонных разговоров в реальном времени. Даже тексты песен в Apple Music теперь автоматически переводятся во время воспроизведения. Само музыкальное приложение обзавелось плавным микшером для переходов между треками.





В iMessage оявились тематические чаты, индикаторы набора текста, фильтрация спама, неизвестные отправители не тревожат уведомлениями, и опросы.

Apple Maps теперь сохраняет историю посещённых мест, а Apple Games объединяет все игры в одном хабе – явный ответ на сервисы Google.

Бета-версия iOS 26 уже доступна разработчикам на iPhone 11 и новее, но функции с Apple Intelligence работают только на моделях от iPhone 15 Pro, 15Pro Max и выше. Публичная бета-версия стартует в июле, а стабильный релиз ожидается осенью.