Данный проект станет первой игрой Microsoft с ценой в 80 долларов.

Ранее Microsoft объявила о повышении цен на игровые продукты. Заявлялось, что это отразится как на оборудовании, так и на играх. Согласно новому ценовому плану, стоимость новых релизов составит 80 долларов. Первой игрой с этой стоимостью станет The Outer Worlds 2, а её релиз намечен на 29 октября 2025 года.

В официальном заявлении компания пояснила, что решение о повышении цен было принято после тщательного анализа рынка. По словам представителей компании, в последние годы наблюдается ощутимый рост затрат на разработку игр. Это заявление перекликается с недавними высказываниями Рэнди Питчфорда, генерального директора Gearbox. Он вызвал бурную реакцию сообщества, заявив, что «истинные фанаты» готовы заплатить 80 долларов за Borderlands 4. Позже Питчфорд принёс извинения за свою формулировку, но подчеркнул, что бюджеты современных игр значительно выросли по сравнению с предыдущими проектами. С его слов, производство Borderlands 4 обходится вдвое дороже, чем Borderlands 3. Окончательная цена новой части пока не объявлена.

The Outer Worlds 2 продолжит традиции научно-фантастической RPG от первого лица от Obsidian Entertainment. Первый проект 2019 года получил множество наград. В новой части игроков ждёт обновлённый состав персонажей, арсенал оружия и большее количество противников. Сюжет поставит игроков на место агента Директората Земли, который прибывает на Аркадию для исследования опасных разломов, угрожающих существованию человечества.