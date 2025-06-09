Это будет первый китайский автомобиль в серии за всю 28-летнюю историю.

Флагманский электромобиль китайской компании Xiaomi SU7 Ultra теперь выходит за пределы реальных дорог. Производитель заключил партнёрство с создателями гоночной серии Gran Turismo. В результате, этот высокотехнологичный седан станет первым китайским автомобилем в игре за 28-летнюю историю франшизы. До сих пор в ней нельзя было увидеть машин из КНР. Вероятно, это соглашение откроет путь к виртуальным трассам и для других китайских производителей.

Сердцем этого технологического чуда стали три электродвигателя. Среди них два мощных Xiaomi V8 и один Xiaomi V6. Они работают в паре с инновационным аккумулятором CATL Qilin 2.0. Такая силовая установка обеспечивает запас хода до 630 километров по циклу CLTC. Модель Xiaomi SU7 Ultra уже зарекомендовала себя как самый быстрый четырёхдверный седан на знаменитой трассе Нюрбургринг. Разгон автомобиля с 0 до 100 км/ч занимает меньше двух секунд. Максимальная скорость может достигать 350 км/ч. Особого внимания заслуживает тормозная система. Благодаря уникальным 430-миллиметровым карбоновым тормозным дискам автомобиль способен полностью остановиться с 100 км/ч всего за 30,8 метра.

На отечественном рынке Xiaomi SU7 Ultra доступен по цене от 529 900 юаней. В переводе на доллары это 73 700 условных единиц. Теперь же поклонники виртуальных гонок получат возможность испытать его в Gran Turismo. Хотя точная дата появления модели в игре пока держится в секрете.