Пока китайские бренды готовят модели с батареями на 7000 или 8000 мАч, премиальное решение от Samsung не получит и 6000 мАч.

Судя по последним данным от инсайдеров, Samsung готовит скорее точечные улучшения для следующей флагманской линейки, чем радикальные изменения. По информации Ice Universe и @PandaFlashPro, Galaxy S26 получит более продвинутый Galaxy AI и утончённый дизайн. Однако, серьёзных прорывов в камерах или автономности ждать не стоит.

Ice Universe ранее сообщал о незначительном обновлении 3-кратного телеобъектива в линейке S26. Вряд ли это вдохновит поклонников бренда на обновление своего гаджета. Что касается аккумулятора, Samsung, по-видимому, сосредоточилась на уменьшении толщины корпуса. Это настолько приоритетное направление, что может привести к ущербу ёмкости аккумулятора.

@PandaFlashPro отмечает, что S25 Ultra может получить батарею чуть больше текущей — до 5400 мАч. Это всё равно не дотягивает до 7000 мАч, как у компактных китайских флагманов, таких как Xiaomi 16 или Vivo X300 Pro Mini. Более того, быстрая зарядка мощностью 65 Вт, судя по всему, снова не появится.

Пока китайские производители готовят 6,7–6,9-дюймовые смартфоны с аккумуляторами до 8000 мАч, Samsung, похоже, ограничится скромным приростом. Дисплей сохранит частоту 120 Гц и традиционный вырез под камеру вместо подэкранного решения.

Впрочем, инсайдеры подчёркивают, что финальные характеристики ещё могут измениться. Остаётся надеяться, что текущие прогнозы окажутся неточными, и Galaxy S26 всё же преподнесёт сюрпризы.