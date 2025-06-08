Однако, проект еще далёк от полноценного релиза.

Прошло уже семь лет с момента анонса The Elder Scrolls 6, но с тех пор Bethesda предоставила совсем мало информации о новом проекте. Возможно, ситуация изменится на Xbox Showcase 2025. Ходят слухи, что разработчики игры могут презентовать её в рамках данного мероприятия.

Недавние игровые ивенты вроде Summer Game Fest 2025 оказались довольно скромными на сюрпризы. Да, были анонсированы Resident Evil 9 и Atomic Heart 2, но фанаты ждали чего-то большего. Теперь все надежды на Xbox Showcase 2025, где Bethesda может показать и The Elder Scrolls 6. Поначалу это кажется маловероятным. Игра явно ещё далека от релиза, ведь разработчики всё ещё работают над Starfield. В настоящий момент готовятся крупное DLC и версия для PS5.

Однако, инсайдер Джез Корден сообщает, что в Microsoft всё чаще говорят о The Elder Scrolls 6. По его словам, в компании могут готовить трейлер к показу. Но даже если это правда, полноценный анонс вряд ли состоится. Вероятней всего, пользователям представят лишь тизер.

По слухам, действия игры развернутся в Хаммерфелле — регионе с горами и пустынями. Пока это лишь догадки, и официальных подтверждений нет. Всё прояснится очень скоро. Остаётся дождаться Xbox Showcase 2025.