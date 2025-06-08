Во время миграции перелётные певчие птицы могут распознавать крики других видов.

Учёные выяснили, что животные разных видов способны понимать сигналы и способы общения друг друга. Естественно, речь идёт не о человеческом языке, а о жестах, звуках и особенностях поведения, которые животные используют для взаимодействия.

«Язык — это уникальная человеческая система общения», - поясняет профессор Саймон Таунсенд из Цюрихского университета.

Не секрет, что слоны хлопают ушами, чтобы поприветствовать сородичей. Этот контакт происходит внутри одного вида. Однако, последнее исследование показало, певчие птицы во время миграций распознают тревожные крики других видов. По мнению учёных, эта система не ограничивается одними только пернатыми. Животные также способны понимать особей другого вида.

Особенно интересен пример африканских дронго. Эти хитрые птицы обманывают сурикатов, подражая их сигналам тревоги. Когда сурикаты перестают реагировать на один тип сигнала, дронго начинают имитировать другие звуки. Таким образом им удаётся продолжать вводить их заблуждение.

Ученые пока не могут точно определить, действуют ли дронго осознанно или просто повторяют успешные модели поведения, помогающие им выживать в дикой природе. Подобные исследования расширяют представления о животных как о разумных существах. Учёные надеются, что дальнейшая аналитика откроет ещё больше любопытных фактов о межвидовом общении в животном мире.