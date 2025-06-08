Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Исследование показало, разные виды животных могут понимать и использовать способы общения друг друга
Во время миграции перелётные певчие птицы могут распознавать крики других видов.

Учёные выяснили, что животные разных видов способны понимать сигналы и способы общения друг друга. Естественно, речь идёт не о человеческом языке, а о жестах, звуках и особенностях поведения, которые животные используют для взаимодействия.

«Язык — это уникальная человеческая система общения», - поясняет профессор Саймон Таунсенд из Цюрихского университета.

Не секрет, что слоны хлопают ушами, чтобы поприветствовать сородичей. Этот контакт происходит внутри одного вида. Однако, последнее исследование показало, певчие птицы во время миграций распознают тревожные крики других видов. По мнению учёных, эта система не ограничивается одними только пернатыми. Животные также способны понимать особей другого вида.

Особенно интересен пример африканских дронго. Эти хитрые птицы обманывают сурикатов, подражая их сигналам тревоги. Когда сурикаты перестают реагировать на один тип сигнала, дронго начинают имитировать другие звуки. Таким образом им удаётся продолжать вводить их заблуждение.

Ученые пока не могут точно определить, действуют ли дронго осознанно или просто повторяют успешные модели поведения, помогающие им выживать в дикой природе. Подобные исследования расширяют представления о животных как о разумных существах. Учёные надеются, что дальнейшая аналитика откроет ещё больше любопытных фактов о межвидовом общении в животном мире.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#исследование #животные #язык #птицы
Источник: livescience.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия приступила к строительству новой трассы к Каспийскому морю
5
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
3
Профессор Гастаньяга развивает идею, что весь Большой взрыв должен был произойти внутри черной дыры
+
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
8
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
14
Бюджетная видеокарта Nvidia RTX 5050 может выйти уже в июле
+
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
3
Xiaomi может переименовать HyperOS 3 в HyperOS 26
+
На Транссибе модернизировали старейший тоннель Забайкальской железной дороги
+
Троян BadBox заражает миллионы Android-устройств по всему миру
4
Вместо AORUS Master GeForce RTX 5090 за 3 000 долларов пользователь получил коробку с продуктами
6
На Дальнем Востоке запускают крупнейшую в России и СНГ солнечную электростанцию
2
Samsung Galaxy Watch получит функцию выявления остановки дыхания во время сна
+
WP: Украина продолжает работу над операциями в российском тылу
5
Razer представила игровую подушку Freyja и гарнитуру Kraken V4 Pro с тактильными эффектами
+
Cuktech представила новый плетеный кабель питания USB-C с OLED-дисплеем
+
Первый в мире биокомпьютер на человеческих нейронах представлен в Австралии
+
Стоимость DDR4 за последние несколько недель увеличилась в среднем на 50%
+
Казахстан подписал с Великобританией план военного сотрудничества
1
Microsoft рекомендует восстановить папку inetpub в Windows при помощи скрипта PowerShell
2

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
22
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
8
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
5
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
15
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
5

Сейчас обсуждают

Pustotnik
21:23
Где и что конкретно своровано? Авиа, атом, ВПК, движки, турбины, транспорт и т.д. Не всё там гладко, но где-то очень глубокое импортозамещение... и учтите, что в такой сфере как авиадвижки, 10 лет воо...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
aleximus777
21:21
Вот эти 'ничего нет' - это сразу в сад. И не просто 'не могу', а не хочется... Но дело даже не в этом. ккд - классно получились, но сколько их делали? И это исторически маленький период и кусочек мал...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
Родион Вестов
21:20
На старости лет, благодаря деменции, Армстронг сам поверил что он высадился на Луну).
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
Родион Вестов
21:15
Будущее за очками виртуальной реальности. Все будут ходить в очках. А все мониторы, телевизоры, проекторы пойдут в утиль.
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Андрей Жуков
21:08
Ну хорошо, назовите мне российскую ось? Железо? Что происходит с импортазамещением? Где наши авто и т.д. Только ненужно называть советское прошлое российским. А напомню вам, что программа импортазамещ...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
NuclearMissionJam
21:00
Множество геймеров эту душноту закидывают. Просто об этом не принято говорить из-за репутации игры и армии фанатов. Но по факту - игры мега скучные и если есть большой опыт в играх в целом, играть в н...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
corsi
20:48
Ну ты наверное уникум, раз гта и рдр пройти не можешь. Исторического ничего нет в играх юбиков, там такая жуткая каша, что пздц. Тот же kingdom come deliverance в разы более "исторический".
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
dagnoparte
20:42
Причём тут ура-патриотизм? Если уже есть соответствующее распоряжение: Министерство цифрового развития рф определило для государственных компаний сроки перехода на российское программное обеспечение. ...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Бешеный Максим
20:39
После этого у меня возник вопрос: а в чём проблема была? Типа, ему флэтхаб не нравится? А почему нет вопросов к андроид смартфонам, софт на которых также распространяется далеко не всегда через официа...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Бешеный Максим
20:37
Мне обс не нужен, но мне просто стало интересно, действительно ли так всё плохо в настольном сегменте линукс, особенно учитывая тот факт, что я прямо сейчас пользуюсь им, нативно. Проц Ryzen 7950X3D, ...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем