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Zelikman
AMD устанавливает новый рекорд тактовой частоты с видеокартой RX 9060 XT
Это первая в мире видеокарта с заводской частотой свыше 3 ГГц

Сравнивать тактовые частоты разных производителей не всегда просто - NVIDIA, AMD и Intel используют разные термины. К примеру: базовая, игровая или пиковая частота. Однако, если брать в расчёт исключительно официальные значения, AMD традиционно лидирует в гонке частот. Ещё в 2012 году компания первой преодолела психологически важный рубеж в 1 ГГц с видеокартой Radeon HD 7970 GHz Edition. Это был настоящий прорыв в индустрии.

Прогресс не остановился, в 2018 году RX 590 достигла 1,5 ГГц, а 2020 серия RX 6800 перешагнула 2 ГГц. Далее уже в 2023 RX 7600 показала 2,65 ГГц, преодолев отметку в 2,5 ГГц. Уже в 2025 новинка RX 9060 XT бьёт все рекорды с базовой частотой 3,13 ГГц.

Новая бюджетная модель AMD RX 9060 XT предлагает:

  • Стандартную частоту 3130 МГц
  • Заводской разгон до 3340 МГц
  • Практический предел около 3,4 ГГц

Интересно, что в 2018 году RX 590 уже работала на 1,5 ГГц, а в 2020 серия RX 6800 на архитектуре RDNA2 (Navi 21) достигла 2,25 ГГц. Новейшая RX 9060 XT демонстрирует, что потенциал роста частот ещё не исчерпан, хотя физические ограничения становятся всё более ощутимыми. Любопытно, сможет ли Красный гигант первым преодолеть отметку в 3,5 ГГц. Последние тесты показывают, что в этом поколении видеокарты вряд-ли смогут перешагнуть данный уровень.

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#amd #видеокарты #radeon #rx 9060 xt
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Китя.
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16:45
Странный фанаты красные говорят что карты NVIDIA плохие но тестируют на картах NVIDIA зачем они это делают.
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Biggus Dickus
16:43
А какое отношение Интел процессоры имеют отношение к зеленым NVIDIA ?
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С чего. АMD красные процессоры к видеокартам зеленым NVIDIA не имеют отношение. Это же разные компаний.
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Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
Вадим Данилов
16:25
А при чëм тут цены в одном из самых дорогих магазинов в России?
Radeon RX 9060 XT доехала до РФ – в США за эти же деньги можно купить две Radeon RX 9060 XT 16 Гб
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