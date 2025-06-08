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Zelikman
Релиз Silent Hill f состоится 23 сентября, а стоимость игры находится на уровне 70-80 долларов
Для запуска с минимальными настройками графики понадобятся Intel Core i5-8400 и Nvidia GeForce GTX 1070 Ti.

Konami наконец раскрыла все детали о новой части Silent Hill f. Игра выйдет 23 сентября — в день 26-летия серии. Однако, те, кто купит Deluxe Edition, смогут начать играть сразу, а владельцам стандартной версии придётся ждать до 25 сентября.

Требования к комплектующим ПК довольно скромные. Минимальные настройки рассчитаны на разрешение 1280х720 пикселей и частоту кадров 30 FPS. Для играбельной картинки понадобится процессор уровня AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5-8400 и 16 ГБ оперативной памяти. В качестве видеокарты необходимо иметь AMD Radeon RX 5700 или Nvidia GeForce GTX 1070 Ti. Однако, разработчики рекомендуют иметь на борту Core i7-9700 или Ryzen 5 5500, те же 16 ГБ ОЗУ и видеокарту не слабее Nvidia GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT. С таким железом можно рассчитывать на стабильные 60 FPS при разрешении 1920х1080 пикселей.

Silent Hill f продолжает атмосферу второй части. Пользователей вновь ожидает туманный город, головоломки, монстры и другие черты серии. Но действие перенесено в Японию 1960-х годов. Главной героиней стала молодая девушка Хинако Симидзу. Подробности сюжета Konami пока не раскрывает.

В Deluxe Edition входят цифровой артбук, саундтрек, розовый костюм кролика для главной героини, два дополнительных скина и игровые предметы вроде аптечки. Цена при этом довольно высокая. Стандартная версия стоит 70 долларов, а Deluxe Edition — 80 долларов. Игра выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows.

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#видеокарты #процессоры #гейминг #видеоигры #релиз #silent hill f
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