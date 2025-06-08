Со всеми другими моделями наблюдались проблемы с доступностью и ценообразованием.

Видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT стала приятным исключением из последних тенденций. В отличие от предыдущих релизов, когда графические процессоры сразу исчезали с полок, на этот раз карты остаются в свободной продаже даже на следующий день после старта.

AMD выбрала агрессивную ценовую политику для конкуренции с Nvidia. Младшая 8-гигабайтная модель стоит 299 долларов, а версия с 16 ГБ памяти на 50 долларов дороже — 349. Если обратить внимание на зарубежных ритейлеров, карты действительно можно купить по этим ценам. Всё же стоит отметить, что ассортимент пока небогатый. Некоторые магазины предлагают всего одну-две модели, часто только для самовывоза.

Этот релиз знаменует важный перелом на рынке. После нескольких лет искусственного дефицита и завышенных цен в сегменте 300-400 долларов наконец появился достойный выбор.







