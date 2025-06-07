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Zelikman
Capcom официально анонсировала Resident Evil 9, получившую название Requiem
Релиз игры состоится 27 февраля 2026 года на консолях PS5, Xbox Series X/S и Windows.

Слухи, ходившие перед Summer Game Fest 2025, полностью подтвердились. Однако, фанаты получили даже больше, чем ожидали. Помимо анонса, Capcom показала один из самых жутких трейлеров в истории серии и сразу объявила дату выхода. Зачастую компания раскрывала точные сроки релиза уже после презентации первых рекламных роликов.

Компания Capcom наконец официально анонсировала девятую честь Resident Evil. Игра получила название Resident Evil Requiem. Также были подтверждены даты релиза — 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S и Windows.

Анонс Resident Evil Requiem дал ответ на главный вопрос — когда игра выйдет. Однако, многие детали сюжета игры пока остаются нераскрытыми. Например, в трейлере появляется Грейс, а не Роуз, которую многие ждали после финала Resident Evil Village. Конкретных деталей по игре пока мало. Известно, что Грейс возвращается в отель, где была убита её мать, а Раккун-Сити снова каким-то образом связан с событиями Resident Evil. При этом игровой процесс не показали. Остаётся неясным, будет ли игра от первого или третьего лица.

До релиза Resident Evil Requiem у поклонников франшизы останется множество вопросов. Но уже сейчас радует, что игра официально анонсирована и раскрыты даты выхода. Пользователям остаётся только ждать новых материалов от разработчиков и инсайдерских утечек.

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#гейминг #видеоигры #resident evil 9
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