За годы своего существования ЧВК «Вагнер» успела проявить себя на одних из самых горячих точек всего мира. Бойцы организации вели борьбу с различными террористическими группировками на Ближнем Востоке и разбивали силы многочисленных бандитских формирований на территориях африканских республик.
Активную деятельность ЧВК «Вагнер» вела в Республике Мали, защищая мирное население от действий местных преступных группировок. Однако, как сообщает пресс-служба компании, организация начинает вывод своих подразделений с данного региона.
«Музыканты» помогли Вооружённым силам страны вернуть контроль над всеми ключевыми и крупными населёнными пунктами, вернув народу Мали большую часть захваченных ранее бандформированиями территорий. Как сообщают в компании, в общей сложности бойцы ЧВК «Вагнер» около трёх с половиной лет сражались за мир в этой африканской стране.
«3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. Мы ликвидировали тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти.
Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — заявили в компании.
Это не означает, что в дальнейшем малийский народ останется один. Как сообщается, место «Оркестрантов» займут подразделения Африканского корпуса от Министерства обороны Российской Федерации.