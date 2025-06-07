Сообщается, что её место в регионе займут подразделения Африканского корпуса, созданные при поддержке Министерства Обороны России

За годы своего существования ЧВК «Вагнер» успела проявить себя на одних из самых горячих точек всего мира. Бойцы организации вели борьбу с различными террористическими группировками на Ближнем Востоке и разбивали силы многочисленных бандитских формирований на территориях африканских республик.

Активную деятельность ЧВК «Вагнер» вела в Республике Мали, защищая мирное население от действий местных преступных группировок. Однако, как сообщает пресс-служба компании, организация начинает вывод своих подразделений с данного региона.

«Музыканты» помогли Вооружённым силам страны вернуть контроль над всеми ключевыми и крупными населёнными пунктами, вернув народу Мали большую часть захваченных ранее бандформированиями территорий. Как сообщают в компании, в общей сложности бойцы ЧВК «Вагнер» около трёх с половиной лет сражались за мир в этой африканской стране.

«3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. Мы ликвидировали тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — заявили в компании.

Это не означает, что в дальнейшем малийский народ останется один. Как сообщается, место «Оркестрантов» займут подразделения Африканского корпуса от Министерства обороны Российской Федерации.