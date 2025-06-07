По словам представителей компании, если товар, по расчётам, принесёт менее 50% прибыли, то его попросту не будут выводить на рынок.

Intel решила изменить свою стратегию и теперь сосредоточится только на прибыльных продуктах. После нескольких сложных лет компания сосредоточилась на обогащении.

В Intel считают, что нужно выпускать только те товары, которые действительно приносят деньги. Если чип не обещает хорошую прибыль, его просто не будут производить.

В последнее время дела у Intel шли не очень хорошо. Их новые процессоры для компьютеров и серверов продавались хуже, чем ожидалось. Конкуренты предлагали более современные решения, а Intel продолжала терять деньги. Ранее с флагманскими процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений и вовсе творился настоящий хаос.

Руководитель Intel Products Мишель Джонстон решила исправить ситуацию и поставила жёсткое условие — все новые разработки должны гарантировать не менее 50% прибыли.

«Вы фактически не назначаете инженеров на него, если его валовая прибыль не достигает 50% или выше» — заявили в компании.

Теперь Intel делает ставку на свои перспективные процессоры Panther Lake и Nova Lake, которые должны принести компании хороший доход. При этом Intel больше не пытается всё делать самостоятельно. Часть чипов компания будет заказывать у TSMC, мирового лидера в производстве процессоров.

Эксперты считают, что Intel потребуется несколько лет, чтобы вернуть свои позиции на рынке. Но теперь компания не торопится. Главное не количество выпускаемых чипов, а их прибыльность. Проще говоря, Intel будет выпускать только то, что действительно выгодно ей.