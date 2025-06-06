Игроки смогут складывать свой арсенал в багажник автомобиля. Аналогичная система наблюдалась в Red Dead Redemption 2.

В сети продолжают появляться новые подробности о предстоящей GTA 6. Игра обещает стать самой масштабной в серии, а её выход назначен на 26 мая 2026 года. Источником свежих сведений стал GameRoll. Этот же инсайдер ранее точно раскрыл имена главных героев: Джейсона и Люсии. Согласно новой информации, игроки смогут переключаться между тремя режимами камеры: отдельно за каждого персонажа или за обоих одновременно.

Особое внимание уделяется проработке игрового мира. В Vice City и его окрестностях появится более 700 магазинов, а также несколько десятков торговых центров. Персонажи даже получать возможность посещать данные комплексы. При этом разработчики, судя по всему, отказались от сложной системы укрытий в пользу более привычного варианта из GTA V. Вероятней всего, в игре появится ещё множество других механик.

Сюжетная кампания будет разделена на пять глав. Система выбора оружия может быть позаимствована из Red Dead Redemption 2, с возможностью хранить оружие в багажнике автомобиля. Городская среда станет ещё более интерактивной. В небоскребах появятся работающие лифты. Пока вся эта информация остаётся на уровне слухов. Официально Rockstar подтвердила лишь имена персонажей и продемонстрировала графические возможности игры в двух трейлерах. Особый интерес у фанатов вызвали намёки на возможную связь между вселенными GTA и Red Dead Redemption. Остаётся надеяться, что Rockstar вскоре поделится официальными подробностями о своём самом амбициозном проекте.