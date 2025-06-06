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Zelikman
Samsung выпустила 32-дюймовый цветную рекламную панель EM32DX по цене в 1500 долларов
Устройство обладает экраном с разрешением 1440х2560 пикселей и аккумулятором на 4600 мАч.

Samsung выпустила 32-дюймовый цветной дисплей EM32DX. Панель создана на базе технологии электронных чернил E-Ink Spectra 6. Она предназначена в первую очередь для использования в качестве цифровых вывесок. Новинка обладает разрешением 1440х2560 пикселей и способна отображать до 54600 цветовых оттенков.

На борту имеется 8 ГБ встроенной памяти. Внутреннее хранилище позволяет загружать необходимый контент прямо на устройство. Также предусмотрена поддержка беспроводных подключений через Wi-Fi и Bluetooth. Дисплей оснащён двумя портами USB Type-C: один из них используется для передачи данных, а другой — для питания.

Корпус EM32DX имеет защиту от брызг по стандарту IPX5 и на 55% состоит из переработанного пластика. Вес панели достигает 2,5 кг, а его толщина составляет 17,9 мм. Управление дисплеем осуществляется через специальное мобильное приложение. Оно позволяет создавать контент, планировать его отображение и управлять несколькими устройствами одновременно.

Главным преимуществом EM32DX стало его ультранизкое энергопотребление. При отображении статичного контента дисплей потребляет менее 0,005 Вт. По сути, энергия в основном расходуется только для смены изображения. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4600 мАч позволяет устройству работать без подзарядки до 500 дней при редких обновлениях контента.

Как сообщается, рекомендованная цена этой панели составляет 1500 долларов. Однако, в некоторых магазинах Европы появились предложения по цене от 1208 евро, что эквивалентно 1380 долларам. EM32DX не является первопроходцем в этом сегменте. Впервые похожее устройство показала Philips в 2023 году

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#samsung #экран #em32dx
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