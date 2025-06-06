Huawei планирует ослабить зависимость Китая от Nvidia. Для этого компания выпустила собственные ускорители Ascend 910C. Однако, китайские техногиганты, как например ByteDance, Alibaba и Tencent, не спешат переходить на эти решения. Главной причиной является глубокая интеграция этих компаний экосистемы Nvidia. В частности речь идёт о её платформе CUDA.
Проблема Huawei усугубляется несколькими факторами. Во-первых, их альтернатива CUDA под названием CANN пока не может предложить сопоставимый функционал. Во-вторых, сами чипы Ascend 910C страдают от технических недостатков. По словам источников, наблюдаются серьёзные проблемы с перегревом. Кроме того, Huawei находится в конкурентных отношениях с некоторыми клиентами, такими как Alibaba и Tencent. Это также создаёт дополнительные барьеры для сотрудничества.
Ситуацию осложняет и то, что у китайских компаний большие запасы чипов Nvidia. При этом новые санкции США делают чипы Huawei потенциально рискованными для компаний с международными операциями. Технические ограничения также играют свою роль. Например, суперкомпьютер CloudMatrix 384 от Huawei, хотя и предлагает значительную вычислительную мощность, не поддерживает напрямую эффективный формат вычислений FP8.
В то время как Huawei пытается закрепиться на рынке, Nvidia еще имеет серьёзное влияние на китайском рынке. Аналитики заявляют, что доходы компании от инфраструктуры для ИИ могут достичь сотен миллиардов долларов в ближайшие годы. Пока что чипы Huawei находят основной спрос среди государственных предприятий Китая, в то время как коммерческие технологические компании работают с решениями от Nvidia. Для изменения этой ситуации Huawei потребуется устранить технические недостатки и предложить конкурентоспособную экосистему.