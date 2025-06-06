Чипы компании Ascend 910C имеют проблемы с перегревом, а их фирменное программное обеспечение не может похвастать функционалом, аналогичным платформе CUDA.

Huawei планирует ослабить зависимость Китая от Nvidia. Для этого компания выпустила собственные ускорители Ascend 910C. Однако, китайские техногиганты, как например ByteDance, Alibaba и Tencent, не спешат переходить на эти решения. Главной причиной является глубокая интеграция этих компаний экосистемы Nvidia. В частности речь идёт о её платформе CUDA.

Проблема Huawei усугубляется несколькими факторами. Во-первых, их альтернатива CUDA под названием CANN пока не может предложить сопоставимый функционал. Во-вторых, сами чипы Ascend 910C страдают от технических недостатков. По словам источников, наблюдаются серьёзные проблемы с перегревом. Кроме того, Huawei находится в конкурентных отношениях с некоторыми клиентами, такими как Alibaba и Tencent. Это также создаёт дополнительные барьеры для сотрудничества.

Ситуацию осложняет и то, что у китайских компаний большие запасы чипов Nvidia. При этом новые санкции США делают чипы Huawei потенциально рискованными для компаний с международными операциями. Технические ограничения также играют свою роль. Например, суперкомпьютер CloudMatrix 384 от Huawei, хотя и предлагает значительную вычислительную мощность, не поддерживает напрямую эффективный формат вычислений FP8.

В то время как Huawei пытается закрепиться на рынке, Nvidia еще имеет серьёзное влияние на китайском рынке. Аналитики заявляют, что доходы компании от инфраструктуры для ИИ могут достичь сотен миллиардов долларов в ближайшие годы. Пока что чипы Huawei находят основной спрос среди государственных предприятий Китая, в то время как коммерческие технологические компании работают с решениями от Nvidia. Для изменения этой ситуации Huawei потребуется устранить технические недостатки и предложить конкурентоспособную экосистему.