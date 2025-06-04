Компания предлагает большинству обозревателей исключительно видеокарты с 16 ГБ видеопамяти.

Как сообщают некоторые источники, AMD решила предоставлять большинству технологических блогеров только 16-гигабайтные модели видеокарт Radeon RX 9060 XT. Компания, судя по всему, опасается, что демонстрация возможностей младшей версии может привести к ухудшению продаж.

Стоит отметить, что как минимум двум изданиям, Uniko's Hardware и PC Master Race LATAM, всё же удалось получить модели Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ видеопамяти. Уже сейчас пользователи могут ознакомиться с результатами тестов. Однако большинство изданий получило исключительно конфигурацию с 16 ГБ памяти.

Как сообщает автора YouTube-канала Linus Tech Tips, AMD отказала в предоставлении младшей версии Radeon RX 9060 XT, объяснив это региональными особенностями региона проживания техноблогера.

«В AMD мы верим в прозрачное и независимое освещение событий, которое помогает клиентам принимать обоснованные решения. С этой целью мы предоставляем вам, нашим партнёрам по прессе, образцы обзоров и рекомендации перед запуском продукта, чтобы у вас было время и инструменты, необходимые для проведения тщательных независимых обзоров. Что касается моделей Radeon RX 9060 XT ёмкостью 8 ГБ, то AMD опубликовала глобальный обзор как 16-гигабайтных, так и 8-гигабайтных моделей Radeon RX 9060 XT, основанный на спросе на региональном рынке», — заявили в компании.

Есть мнение, что это лишь шаблонная отговорка, и компания попросту не хочет передавать образцы на 8 ГБ видеопамяти. Стоит напомнить, что ранее компания обещала не совершать ошибок Nvidia и предлагать оба варианта для тестов. Однако на деле обозревателям отказывают в предоставлении младшей конфигурации.