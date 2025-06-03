«Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz могут быть запрещены на территории Российской Федерации.

Судя по всему, эпоха World of Tanks подходит к концу. Суд официально признал компанию Lesta Games или же «Леста Игры», получившую от Wargaming права на проекты «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz, экстремистской организацией.

Стоит напомнить, что компанию обвинили в косвенном финансировании властей Украины. По мнению следствия, Lesta Games продолжает поддерживать финансовые отношения с Wargaming. Последняя, в свою очередь, заявила о своём полном уходе с территорий Российской Федерации и Республики Беларусь из-за начала Специальной Военной Операции на Украине. Позже, в 2023 году, разработчик игры World of Tanks провёл специальную акцию, собранные средства с которой были направлены на помощь Киеву. В общей сложности организация выделила около одного миллиона долларов. Таганский районный суд Москвы встал на сторону обвинения и принял решение запретить деятельность организации Lesta Games.

«Запретить деятельность ООО «Леста» и ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва». Обратить 100% долей этих юрлиц в доход РФ», — говорится в решении суда.

Как сообщается, теперь фирма будет внесена в список экстремистских организаций. Активы компании перейдут в пользу государства. Вполне вероятно, что игры «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz впоследствии также будут полностью запрещены на территории страны.

Ранее в поддержку компании выступили четыре крупнейшие ассоциации российской IT-индустрии. Представители организаций выразили мнение, что такой исход может негативно сказаться на всех других отечественных компаниях в данном секторе.