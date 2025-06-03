Новинка получила диагональ 34 дюйма, 2K-разрешение, частоту 250 Гц и пиковую яркость 400 нит.

ASUS представила изогнутый монитор VG34WQML5A в линейке TUF Gaming 5. Модель получила 34-дюймовую HVA-панелью Fast VA с кривизной 1500R, разрешением 3440х1440 пикселей и 250-герцовой частотой обновления изображения.

Дисплей новинки соответствует стандартам VESA DisplayHDR 400 и HDR10. Это подтверждает способность монитора достигать пиковой яркости в 400 нит в HDR-режиме. При использовании в SDR яркость может доходить до 350 нит. Экран обладает 95-процентным цветовым охватом DCI-P3, а глубина цвета составляет 10 бит. Панель TUF Gaming 5 VG34WQML5A поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и разработанную самой компанией технологию ASUS ELMB Sync. Они позволяют сделать картинку в динамичных играх более плавной и устраняют разрывы. Время отклика матрицы находится на уровне 0,5 мс.

Дополнительные функции TUF GAMING AI включают динамическое перекрестие для точного прицеливания, динамическое улучшение теней для подсветки тёмных участков и AI VISUAL для оптимизации цветопередачи. Также ASUS TUF Gaming 5 VG34WQML5A War Shadow оборудован двумя динамиками по 2 Вт и богатым набором портов: два разъема DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, три USB-A 5 Гбит/с, а также аудиоразъёмом для наушников. Новинка уже поступила в продажу по цене 1799 юаней. Если переводить прайс в доллары, то он обойдётся примерно в 250 условных единиц.