Уникальная система защиты DRM в сочетании с требованием постоянного подключения к сети казалась попросту непреодолимой уже долгое время.

Около шести лет новые части серии Call of Duty: Modern Warfare казались для хакеров недосягаемыми. Первая часть обновлённой серии вышла в 2019 году, и с тех пор фирменная система защиты Activision DRM надёжно оберегала новые игры франшизы от пиратства.

Однако, накануне энтузиастам всё же удалось взломать защиту Call of Duty: Modern Warfare (2019) и Modern Warfare 2 (2022) и выпустить играбельные сборки. По словам самого пирата, его команда в течение недели проводила детальный анализ защиты Activision и разместила её исходный код в свободном доступе. Хакер надеется, что его «коллегам по цеху» удастся разблокировать и более актуальные проекты: Modern Warfare 3 и Black Ops 6.

Всё же по информации источников, последний проект компании будет ещё сложнее взломать. Call of Duty: Black Ops 6 имеет совершенно другой код защиты, и следовательно, для преодоления её DRM потребуется новый метод обхода. Вполне возможно, что на нахождение ключа также понадобится несколько лет проб и ошибок.

В последние годы компании всё активнее занимаются защитой своих проектов. Проблемой систем по типу Denuvo является и ощутимое снижение производительности в играх. Зачастую взломанные версии показывают более стабильный и высокий фреймрейт, чем лицензионные копии. Такое например можно было наблюдать в Hogwarts Legacy. Однако, в том же случае, игру с такой сложной защитой удалось взломать за считанные дни.