Сообщается, что модификатор работает как с пиратской версией, так и с лицензионной.

Совсем недавно состоялся релиз Elden Ring Nightreign. Проект не смог набрать таких же восторженных отзывов со стороны пользователей и критиков, каких удалось добиться оригинальной игре в момент выхода. Всё же многие обозреватели оказались довольны проектом, а разработчики успели сообщить, что за первые сутки в игре было зарегистрировано более двух миллионов игроков.

Главным инструментом для привлечения игроков стало внедрение в Elden Ring кооперативного режима. По словам некоторых экспертов, Nightreign предлагает совершенно новый опыт. Убивать невероятно сложных монстров в компании друзей куда веселее, чем в одиночку. Однако, поддержка лишь двух режимов игры вызывает некоторые вопросы со стороны сообщества. Пользователи могут проходить проект без чьей-либо помощи или в составе команды из трёх человек. Поиграть на пару с другом официальным путём не получится.

Согласно последним данным, мододелам удалось исправить эту несправедливость за счёт специального кооперативного мода. Он добавляет возможность прохождения игры на пару с другом. Любопытно, что работает данный мод и с пиратскими сборками, и с лицензионной копией Steam.