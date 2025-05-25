В будущем игроки могут рассчитывать лишь на незначительные исправления и изменения в балансе. Новых персонажей и контента в игре больше не будет.

В NetherRealm официально подтвердили, что больше не собираются развивать Mortal Kombat 1. Стоит отметить, это весьма разочаровало фанатов серии, так как прошлой осенью представители компании заявляли, что рассчитывают заниматься игрой «в течение длительного времени». Вероятно у геймеров и разработчиков есть серьёзная разница в понимании формулировки «длительное время».

Однако, нельзя сказать, что это оказалось полной неожиданностью. На прошлой неделе было выпущено финальное издание игры — Mortal Kombat 1 Definitive Edition. Уже тогда многим стало ясно, проект можно считать завершённым и никаких больше дополнений ожидать не стоит.

«Мы прислушиваемся к просьбам игроков о дальнейшей поддержке игры Mortal Kombat 1, и хотя мы продолжим поддерживать Mortal Kombat 1 посредством корректировок баланса и исправлений, с этого момента не будет выпускаться дополнительных персонажей, DLC или сюжетных глав», — заявили в компании.

По словам представителей NetherRealm, всё внимание команды разработчиков будет направлено на новый проект. Название новой игры пока официально не раскрывалось. Однако, есть некоторые слухи, что ею может оказаться новая часть франшизы Injustice. Стоит повториться, это пока только слухи.