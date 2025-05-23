Данный проект по сути является переработанной версией игры, вышедшей в 2011 году.

Вышедшая осенью Warhammer 40,000: Space Marine 2 оказалась одной из самых успешных видеоигр 2024 года. Восторженные отзывы оставляли как критики, так и простые пользователи. Со слов представителей Saber Interactive, команда разработчиков не ожидала, что игра будет настолько успешной. В связи с такой позитивной динамикой продаж, даже было принято решение немедленно приступить к разработке следующей части франшизы.

На фоне успеха второй части о переиздании Warhammer 40,000: Space Marine задумались и SEGA с Relic Entertainment. Накануне компании анонсировали Warhammer 40K: Space Marine Master Crafted Edition, являющуюся ремастером оригинальной игры.

Заявляется, что геймеры получат улучшенную графику, модифицированные механики, переработанную систему управления, обновление звукового сопровождения и многое другое. Пользователям также станет доступно разрешение 3840х2160 пикселей, которого не было в оригинальной игре.

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Релиз игры состоится уже через пару недель — 10 июня 2025 года. Она будет доступна на консолях Xbox Series X/S и ПК. О выходе на PlayStation 5 речи пока не идёт. Warhammer 40K: Space Marine Master Crafted Edition в настоящий момент доступна для предзаказа по цене в 39,99 доллара.