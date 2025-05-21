По мнению госсекретаря США, каждая сторона хочет получить больше чем имеет и не готова идти на компромиссы

Недавно в Стамбуле наконец прошли первые за последние годы прямые переговоры между Москвой и Киевом. Хоть это и является неким позитивным сигналом, всё же до завершения боевых действий на Украине пока далеко.

В настоящий момент стороны разрабатывают свои дорожные карты по достижению мирного соглашения. Позже они должны будут представить их друг другу и попытаться прийти к единому варианту. Однако пока позиции сторон имеют взаимоисключающие требования.

«Основная проблема на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у неё сейчас нет, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путём. В этом суть проблемы», — заявил Рубио.

Загвоздка заключается в том, что такие регионы, как Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, а также Крым входят в конституции России и Украины одновременно. Москва стремится установить полный контроль над каждым из этих субъектов в рамках их административных границ. В свою очередь Киев отказывается выводить войска и хочет попытаться вернуть инициативу на поле боя. По этой причине в Вашингтоне признают, что не могут пока достичь успеха в мирном урегулировании.

Однако, как сообщают военные эксперты, в том числе и западные, в случае продолжения боевых действий Киев действительно рискует потерять ещё больше территорий. Даже с учётом всеобъемлющей помощи со стороны Штатов и Европы украинская сторона не сумела улучшить своё положение в течение последних лет, а в будущем поставки оружия наверняка будут сокращаться.