Данная технология фактически позволит исключить использование кабелей питания внутри компьютерного корпуса

Международная выставка Computex 2025 принесла большое количество инновационных решений. Однако, наиболее любопытным стала демонстрация стремительного развития концепции беспроводных систем по типу Back to The Future (BTF).

Ранее Asus продемонстрировала уникальное решение GC-HPWR с отстёгивающимся адаптером. Видеокарты данного стандарта можно использовать как в совместимых системах BTF, так и с традиционными материнскими платами. Как сообщается, Sapphire планирует перенять у Asus данную технологию и более активно участвовать в производстве материнских плат.

Всё же наиболее продвинутое решение показала Colorful. Китайская фирма представила уникальный ПК, функционирующий без каких-либо кабелей внутри корпуса. Ключевыми компонентами платформы BTF 3.0 стали материнская плата, графический процессор и блок питания. Также стоит отметить, что для сборки подобного ПК предусмотрен и специальный корпус.

Подача питания на видеокарту происходит через вышеупомянутый разъём GC-HPWR, напрямую от материнской платы. Он позволяет обеспечивать графический процессор мощностью до 1000 Вт. Питание же самой платы реализовано с помощью специального 50-контактного порта, расположенного с краю. Соответствующий разъём имеется и у блока питания. Устройства подсоединяются друг к другу без каких-либо проводов.

Однако, это пока только концептуальный компьютер. Инновационный блок питания пока даже требует некоторых доработок, заявили представители Colorful. Соответственно, когда подобные системы попадут на рынок, сказать сложно.