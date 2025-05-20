По мнению пользователей, компания не работает над решением ключевых аспектов. Последний драйвер GeForce 576.52 вновь не внёс существенных изменений.

Только вчера Nvidia официально презентовала новую «народную» видеокарту GeForce RTX 5060. Следом за этим компания выпустила очередное обновление программного обеспечения GeForce Game Ready версии 576.52.

Однако буквально за первые сутки форумы поддержки Nvidia на официальном сайте фирмы и Reddit заполонили сотни сообщений с критикой. Пользователи недовольны текущей ситуацией вокруг драйверов GeForce. Многие из них приобрели новейшие видеокарты RTX 5000 по существенно завышенным ценам и не могут полноценно использовать свои дорогостоящие адаптеры без каких-либо проблем.

До сих пор не решена проблема с появлением чёрного экрана. Причём наиболее уязвимыми к ней оказались самые актуальные модели. Также пользователи продолжают жаловаться на совместимость с технологиями по типу G-Sync, FreeSync. Немалое количество видеоигр вылетает с некоторой периодичностью. Это происходит даже с флагманскими графическими процессорами GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 4090.

Помимо этого, есть сообщения о падении производительности в тех или иных проектах. В среднем пользователи замечают снижение фреймрейта на 3-5%. Естественно, геймеры вынуждены откатываться до более ранних версий GeForce Game Ready. Однако владельцы свежевышедших видеокарт по типу GeForce RTX 5070 и RTX 5060 Ti заявляют, что оказались заложниками ситуации. Им приходится лишь ждать более стабильных драйверов. Хотя есть и такие пользователи, которые принимают решение вернуть приобретённые адаптеры.