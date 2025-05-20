Новое программное обеспечение должно решить некоторые проблемы, появившиеся в предыдущих версиях

Накануне Nvidia представила новейший доступный геймерский графический процессор GeForce RTX 5060. Стоит отметить, что в ходе презентации на выставке Computex 2025 Дженсен Хуанг, руководитель компании, не уделил особого внимания «народной» видеокарте. Адаптер был кратко продемонстрирован, после чего убран за сцену. Также был показан ноутбук с мобильной версией графического процессора.

Теперь компания выпустила новое программное обеспечение для поддержки GeForce RTX 5060 и решения ряда проблем. По сути, добавление нового адаптера было ключевым изменением, которое принесло GeForce Game Ready 576.52, но далеко не последним. Также новый драйвер устраняет ряд технических проблем. Среди изменений отмечаются:

Улучшение стабильности работы в играх F1 23 и F1 24,

Устранение возникновения чёрного экрана при включении DLSS в Diablo II Resurrected,

Устранение вылетов из SCUM,

Исправление проблем с кэшем в некоторых играх,

Исправление проблем с потреблением мобильных графических процессоров GeForce RTX 50,

Улучшена стабильность работы Varjo XR3 HMD,

Восстановлены некоторые пропавшие компоненты Lumion 12.

Также «Зелёный гигант» добавил поддержку двух новых видеоигр: Dune: Awakening и F1 25. Оба проекта будут иметь технологии Nvidia RTX, включая DLSS 4 с многокадровой генерацией.Эти же функции с обновлением получит Portal. С GeForce Game Ready 576.5 игра Naraka: Bladepoint обзаведётся поддержкой DLSS 4 полной трассировки лучей.







