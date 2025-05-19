Основатель мессенджера Telegram накануне заявил, что французские спецслужбы требовали от него заблокировать оппозиционные каналы в Румынии.

Накануне, основатель Telegram поделился, что ранее к нему обратились представители французских спецслужб, с просьбой заблокировать большинство румынских консервативных оппозиционных каналов.

Позже, французское Министерство иностранных дел обвинило предпринимателя во лжи. Якобы, это необоснованное обвинение и сделано оно в качестве отвлекающего манёвра от реальных угроз вмешательства в выборы.

Любопытно, что Павел Дуров даже раскрыл, кто именно с ним контактировал. По его словам, на связь с ним вышел Николя Лернер, глава французской разведки. Ведомство фактически настаивало на вмешательстве в румынские выборы и ограничении свободы слова «нежелательных» для Брюсселя сил. Однако, предприниматель отверг требования французских спецслужб.

«Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе», — заявил основатель мессенджера.

Владельца Telegram поддержал и Илон Маск. В своей социальной сети X (ранее Twitter) он призвал обратить внимание на слова Дурова. По мнению миллиардера, к европейской демократии уже давно возникают серьёзные вопросы. Об этом в начале текущего года на Мюнхенской конференции говорил также и Джей Ди Вэнс.