Со слов эксперта, 8 ГБ видеопамяти уже является неприемлемым значением для современных графических процессоров.

С каждым годом разработчики видеоигр выпускают всё более требовательные проекты. Особенно остро в контексте графических процессоров это отражается в потреблении видеопамяти. Если 8 ГБ при выходе серии Nvidia GeForce RTX 3000 казались приемлемым значением, то уже сегодня даже 12-гигабайтные модели не выглядят как перспективные варианты. Складывается ощущение, что это «голый минимум».

Накануне один из авторитетных экспертов в сфере компьютерных технологий Moore's Law Is Dead раскритиковал обзорщиков, написавших хвалебные отзывы на видеокарту GeForce RTX 5060. По его словам, высокие оценки новому бюджетному решению Nvidia ставят проплаченные издания.

«Опять NVIDIA? Еще больше проплаченных статей о том, как здорово жить с болезнью 8 ГБ видеопамяти?! По крайней мере, я надеюсь, что кому-то заплатили за написание этой ерунды», — считает эксперт.

Стоит отметить, что вызывают вопросы и условия проведения предварительных тестов новой видеокарты. Как сообщает издание Games Radar, Nvidia поделилась графическим драйвером, поддерживающим GeForce RTX 5060, только с некоторыми изданиями.

В список попали те эксперты, которые согласились провести испытания новинки только в определённых условиях. Её можно было сравнивать исключительно с GeForce RTX 3060 и RTX 2060 Super. Также тесты должны проходить в разрешении 1920х1080 пикселей. Самое интересное, что технологии DLSS 4 с Multi-Frame Generation обязательно должны были быть включены. Соответственно, запускать в обзоре можно было лишь определённые игры.