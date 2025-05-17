По информации источника, США пригрозили украинской стороне серьёзными последствиями, если переговорный процесс будет саботирован Банковой.

Накануне в Стамбуле завершилась первая встреча между российской и украинской делегациями. Стороны выдвинули свои требования для долгосрочного мирного урегулирования и обсудили детали остановки боевых действий. В настоящий момент представители двух стран не раскрыли никаких деталей переговоров. Они лишь озвучили, что будут продолжать диалог и искать точки соприкосновения.

Как сообщает инсайдер из офиса президента Украины, обе стороны готовы к прекращению огня и перемирию. Однако, Москва хочет разработать план по окончательному завершению конфликта, чтобы это не превратилось в заморозку с дальнейшим возобновлением боевых действий. По словам источника, делегации должны создать и принять план, где будут расписаны все этапы мирного урегулирования. Новый договор должен будет строго соблюдаться украинской стороной, чтобы не повторить судьбу минских соглашений. При этом, как отметил инсайдер, Кремль готов обсуждать перемирие лишь в двустороннем формате. Москва больше не потерпит вмешательства в переговоры европейских стран.

Также источник заявил, что лидеры стран смогут встретиться в будущем. Однако, это произойдёт после того, как украинская сторона снимет запрет на переговоры с президентом России. Хоть пока каких-то конкретных действий по остановке боестолкновений не происходит, начало переговорного процесса положено.

Инсайдер добавил, что украинская делегация стала более сговорчивой из-за переговоров с государственным секретарём Соединённых Штатов Марко Рубио. Он объяснил представителям Киева, какого курса стоит придерживаться и пригрозил им серьёзными последствиями, если диалог с Москвой будет сорван.