По имеющимся данным, новый патч переводит пользователей в режим восстановления с последующим запросом пароля BitLocker.

Недавно Microsoft выпустила новый патч для операционной системы Windows 10. Обновление должно было решить около 70 различных уязвимостей, улучшить стабильность работы и исправить некоторые проблемы предыдущей версии.

Однако как сообщает большое количество владельцев ПК, установка данного патча обернулась невероятной головной болью. После перезагрузки системы некоторых пользователей перебросило в режим восстановления, запросив ключ BitLocker. Причём это происходит без каких-либо дополнительных причин. Традиционно, такое может быть следствием изменений оборудования или BIOS.

Также есть сведения, что с обновлённой системой у них начал появляться синий экран смерти (BSoD), хотя ранее с ним можно было столкнуться лишь в исключительных случаях. О вышеупомянутых проблемах пользователи делятся на форуме Windows Latest и платформе Reddit. Сама Microsoft пока не комментировала эти жалобы.

По имеющимся данным, большинство случаев зафиксировано среди корпоративных пользователей. Среди них платформы Windows 10 22H2, Windows 10 21H2 LTSC и Enterprise, а также устройства Dell, HP и Lenovo. Чаще всего проблемы возникают у систем, использующих службы SCCM (System Center Configuration Manager) и WSUS (Windows Server Update Services).

Для устранения проблем с блокировкой пользователям рекомендуется отключить функцию Trusted Execution/TXT в BIOS. Если эта опция деактивирована, установка должна пройти без негативных последствий.