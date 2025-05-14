Также новинка получила 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и 384-битную шину памяти

Как сообщает инсайдер под ником harukaze5719, Nvidia готовит ещё одно геймерское решение GeForce RTX 5090D для китайского рынка. На этот раз видеокарта будет существенно отличаться от флагманской модели в техническом плане.

Адаптер, продававшийся в Поднебесной ранее, практически ничем не отличался от топовой RTX 5090. В ряде синтетических тестов он и вовсе обходил её по скорости. Производитель лишь программно внедрил в видеокарту алгоритмы, которые снижали производительность графического процессора в случае майнинга или выполнения задач с искусственным интеллектом.

Пару месяцев назад администрация Трампа усилила санкции против Китая, фактически запретив продажу видеокарт GeForce RTX 5090D в Поднебесной. Однако, как уже не раз заявлял генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, китайский рынок невероятно важен для компании. В руководстве «Зелёного гиганта» заявили, что найдут выход из ситуации. Судя по всему, новая модель GeForce RTX 5090D и является этим выходом для геймеров.

Новинку оснастили 14 080 ядрами CUDA. Для понимания, в ранней версии адаптера их количество находится на уровне 21 760 ядер. Также обновлённая видеокарта получила 24 ГБ видеопамяти GDDR7 вместо 32 ГБ. Сузилась и шина памяти — 384 бит. Соответственно пропускная способность снизилась до 1344 ГБ/с.

По предварительным данным, позже на международный рынок может выйти еще одна модель с похожими характеристиками — GeForce RTX 5080 Super или RTX 5080 Ti. Большинство характеристик будут аналогичными. Возможно, последняя получит даже более производительный графический процессор. Стоит также напомнить, что производители уже свернули выпуск изначальной версии GeForce RTX 5090D.