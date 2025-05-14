Представители компании связывают данное решение с введением торговых пошлин такими странами, как США и Китай.

Не так давно корпорация Microsoft официально сообщила о масштабном повышении цен на свою продукцию. Речь идёт об игровых консолях Xbox, аксессуарах, геймпадах и даже интеллектуальной собственности — видеоиграх. Консоли подорожали примерно на 15–25%, тогда как игры выросли в стоимости с 69,99 до 79,99 доллара.

Теперь в руководстве компании Sony заявляют, что пользователям стоит ожидать роста цен на консоли PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Об этом представители фирмы сообщили после публикации квартального финансового отчёта. Согласно имеющимся данным, в связи с введением заградительных пошлин между Соединёнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой и общим ухудшением активности в международной торговле компания может потерять до 100 миллиардов иен, что соответствует 512 миллионам долларов. Со слов финансового директора Sony Линь Тао, эту финансовую нагрузку компании придётся разделить со своими клиентами.

«Что касается тарифов, мы не просто подгоняем цены, чтобы получить 100 миллиардов иен, но и думаем о текущей ситуации, а также смотрим на рыночные тенденции. Компания может перенести нагрузку на клиентов и перераспределить поставки. Мы принимаем различные меры, чтобы достичь 100 миллиардов иен», — заявил он, говоря о ситуации.

По словам генерального директора Sony, есть также возможность наладить локальный выпуск PlayStation 5 на территории США, но в любом случае компании придётся оплачивать пошлины за компоненты, из которых собирается консоль. Это отчасти улучшит ситуацию, но не решит проблему кардинально. Таким образом, судя по всему, в руководстве Sony дают понять, что повышения цен избежать не удастся.