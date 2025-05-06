На этот раз длительность рекламного ролика составляет почти три минуты. Также подтверждается релиз 26 мая 2026 года.

Grand Theft Auto 6 стала самой долгожданной игрой последних лет. После невероятного успеха пятой части франшизы, которая стала настоящим феноменом в мире видеоигр, новый проект обещает стать ещё более масштабным.

Разработчики обещают максимально детализированную графику, что в принципе подтверждает новый трейлер к игре. Также Grand Theft Auto 6 должна будет получить большую свободу действий. Пока сложно представить, какие механики и возможности появятся в новой игре. Определённо, команде Rockstar необходимо превзойти успех, достигнутый с пятой частью, и для этого нужно сильно постараться. Последняя занимает второе место по количеству проданных копий, если не считать тетрис. Опередить её сумела лишь Minecraft.

Недавно разработчики официально заявили, что переносят релиз новой игры на 26 мая 2026 года. До этого даты выхода игры не раскрывались. Инсайдеры заявляли, что её можно ожидать осенью текущего года. Теперь команда Rockstar выпустила новый трейлер к игре, раскрывающий больше деталей Grand Theft Auto 6. В ролике также отмечается дата 26 мая следующего года, и, судя по всему, разработчики больше не намерены переносить выход игры.

Опубликованное видео показывает, насколько детализированным будет новый проект. Графика и правда оказалась на высшем уровне, предлагая практически кинематографическую картинку. Хочется верить, что системные требования всё же будут щадящими, и проект не повторит учесть четвёртой части, которая с трудом запускалась на самом передовом железе.

Также в игре можно увидеть некоторые фрагменты из сюжетной линии. Отпали вопросы и касательно взаимоотношений между главными героями. Судя по всему, в Grand Theft Auto 6 удастся поиграть за дуэт Бонни и Клайд.