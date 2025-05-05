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Zelikman
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
По мнению Grok AI, приоборести адаптер с 8 ГБ VRAM это всё равно что взять нож для масла на перестрелку.

Если ещё несколько лет назад графические процессоры с 8 ГБ видеопамяти казались оптимальным выбором для гейминга, то сегодня такой объём кажется катастрофически скромным. К такому же мнению пришёл искусственный интеллект Grok AI, разработанный компанией Илона Маска.

На рынок выходит всё больше новый видеоигр, в которых требуется наличие хотя бы 10 ГБ VRAM. Недавний анализ новых графических процессоров GeForce RTX 5060 Ti от NVIDIA продемонстрировал, что модель с 16 ГБ видеопамяти в среднем на 10% быстрее, чем версия с 8 ГБ. Искусственный интеллект Grok также отметил, что «современные AAA-проекты пожирают VRAM быстрее, чем ребёнок — пакет конфет, особенно в 2K или 4K со всеми этими сочными текстурами высокого разрешения и наворотами трассировки лучей».

Действительно, некоторые эксперты уже отмечали, что в ряде проектов 8-гигабайтный вариант уже не способен обеспечить комфортный геймплей. Если судить по игровым тестам, сам чип GB206-300-A1 показывает неплохие результаты даже в самых требовательных проектах. Однако, отсутствие достаточного объёма VRAM вызывает задержки и сбои в некоторых играх, как например Hogwarts Legacy и Warhammer 40 000: Space Marine 2.

Вдобавок Grok Ai заявил, что если пользователь не хочет в следующие несколько лет запускать современные проекты на самых низких настройках графики, ему стоит приобрести видеокарту с большим объёмом видеопамяти. Судя по всему,  минимум на сегодняшний день стоит считать модели с 12 ГБ VRAM: GeForce RTX 3080 Ti, RTX 4070, Radeon RX 6700 XT и так далее. Однако, уже через пару лет и этого может быть недостаточно, так что на более длительную дистанцию лучше присмотреться к вариантам с 16 ГБ. 

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#видеокарты #технологии #искусственный интеллект #гейминг
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