Новинка отличается экраном с частотой обновления изображения 144 и пиковой яркостью в районе 5500 нит. При этом цена смартфона не превышает 250 долларов.

Наконец китайская Vivo выводит на рынок линейку смартфонов iQOO Z10 Turbo. Всего было представлено три модели: Z10x Turbo, Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro. Наиболее интересным в этой тройке стала средняя модель. А основном за счёт самого мощного аккумулятора среди всех смартфонов iQOO.

Z10 Turbo имеет батарею на 7620 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Под капотом новинки находится предтоповый процессор MediaTek Dimensity 8400+ с отдельным графическим чипом Q1, разработанным компанией Vivo. Также предусмотрено минимум 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и хранилище от 256 ГБ UFS 4.1. За охлаждение смартфона отвечает самое эффективное решение компании Ice Dome VC 7K.

Диагональ экрана составляет 6,78-дюйма. Это OLED-матрица с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью до 5500 нит. Уровень яркости полного покрытия панели доходит до 2000 нит. Дисплей имеет разрешение 1,5K. Частота дискретизации мгновенного касания составляет 3000 Гц. Таким образом iQOO Z10 Turbo отлично подходит для мобильного гейминга. Под дисплеем также располагается сканер отпечатков пальцев.

Корпус имеет толщину 8,09 мм и весит 212 г. Устройство обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP65. Новинка обладает двумя стереодинамиками, модулем NFC и инфракрасным портом. На тыльной стороне расположены две камеры: основной модуль с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией, а также 2-мегапиксльный датчик глубины. С фронтальной стороны расположена 16-мегариксельная селфи-камера.

Стоимость минимального варианта с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти находится на уровне 248 долларов. За старшую конфигурацию с 16 ГБ оперативки и хранилищем на 512 ГБ просят в районе 330 долларов.