Компания сумела выиграть права на разработку. Однако, Blizzard всё же будет оказывать поддержку в проекте.

Как сообщает информационное агенство MTN, южнокорейский разработчик и издатель видеоигр Nexon выиграл права на создание новой игры по франшизе StarCraft. Однако, это не значит, что Blizzard остаётся не у дел. Компания окажет поддержку в разработке игры, но возглавит проект именно Nexon.

Предполагается, что StarCraft 3 может выйти за рамки стандартной стратегии в реальном времени, которыми являлись первые две части. Возможно, в игру будет внесено больше RPG-элементов. Всё же слишком серьёзная переработка оригинальной концепции может лишь оттолкнуть часть пользователей. Речь скорее идёт о профессиональных геймерах, которым пришлись по вкусу динамичные сражения между людьми, протоссами и зергами. Самая первая игра хоть и вышла ещё в 90-ых годах, до релиза второй части оставалась в списке киберспортивных дисциплин. В основном среди азиатских стран.

Всё же, что касается выхода новой игры по StarCraft, пока никаких достоверных данных нет, а вот для Blizzard это очень серьёзная потеря. В последние годы компания теряет своё былое влияние на игровую индустрию. Если Nexon сумеет добиться успеха, превзойдя предыдущие игры американского разработчика, репутация пострадает ещё сильнее. Стоит также отметить, что помимо прав на StarCraft южнокорейский разработчик получил и возможность создать мобильную версию Overwatch для азиатских рынков.