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Zelikman
Nvidia выпустила патч с исправлениями GeForce Hotfix Display Driver версии 576.15
Обновление программного обеспечения должно улучшить стабильность графических процессоров и решить проблему с датчиком температур.

Nvidia выпустила очередное обновление для драйвера GeForce Game Ready под номером 576.15, чтобы исправить часть проблем, возникших после выхода более ранних версий программного обеспечения.

По словам некоторых экспертов и средств массовой информации, последний пакет Game Ready 576.02 смог помочь некоторым пользователям GeForce RTX 5000. Однако, опять же, технофорумы заполонили новые сообщения о возникновении неполадок после установки свежего драйвера. Также многие источники выделили проблемы с неадекватной работой датчика температур графического процессора. Помимо этого, патч Game Ready 576.02 вызывал проблемы с тактовыми частотами и напряжением видеокарт. Всё же стоит отметить, что проблема наблюдалась лишь у некоторой части пользователей.

В основном, проблемы для пользователей GeForce RTX 5000, RTX 4000 и RTX 3000, можно сказать, были уже привычные. Вылеты из видеоигр, чёрные экраны, отказ работать сразу с несколькими мониторами, задержки и потеря производительности. Больше всего пугает именно тот факт, что такие сообщения действительно уже кажутся нормой. Ранее никого не удивляла нестабильность работы драйверов для AMD Radeon. Теперь же компании поменялись местами.

Производитель заявляет, что смог исправить следующие проблемы:

  • Возникновение мерцания и артефактов в некоторых играх.
  • Вылет из программы Lumion 2024 при входе в режим рендеринга.
  • Неверное отображение температуры графического процессора после выхода из спящего режима.
  • Возникновение чёрных экранов.
  • Вылет из некоторых игр при компиляции шейдеров.
  • Задержки в SteamVR при использовании нескольких дисплеев.
  • Снижение тактовых частот графического процессора.

Вероятно, это обновление сможет решить большинство проблем пользователей. Для более подробного ознакомления и загрузки GeForce Game Ready 576.15 можно пройти по данной ссылке.


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#nvidia #geforce #драйвер #видеокарт #hotfix
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