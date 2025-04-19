Данное решение должно будет заменить собой ИИ-ускорители Nvidia H20 на китайском рынке.

Недавно стало известно, что Nvidia потеряла возможность продавать свои графические процессоры для искусственного интеллекта H20 на территории Поднебесной. Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции против Китая, которые исключают возможность реализации видеоускорителей такого уровня.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг срочно отправился в Пекин, чтобы переговорить с местными чиновниками и показать готовность искать выход из сложившейся ситуации. «Зелёный гигант» может потерять около 16 миллиардов долларов из-за прекращения поставок ИИ-чипов в Китай. В компании опасаются, что в момент паузы свои позиции усилит главный местный конкурент в лице Huawei. Судя по всему, эти опасения становятся ещё серьёзнее.

Накануне Huawei анонсировала графический ускоритель для искусственного интеллекта нового поколения — Ascend 920. Предыдущая модель Ascend 910C уже представляла собой серьёзную угрозу для Nvidia на китайском рынке. Теперь же ситуация становится ещё хуже для «Зелёного гиганта». Момент введения новых ограничений со стороны Соединённых Штатов оказался для компании совершенно некстати.

Компания ещё не раскрыла подробных технических характеристик своего нового решения. Однако, согласно информации от источников, это будет графический процессор, основанный на технологии 6 нм китайской компании SMIC. Чип получит производительность на уровне 900 TFLOPS, пропускную способность памяти 4000 ГБ/с и дизайн чиплета, похожий на предыдущий Ascend 910C. Скорость работы Ascend 920 должна быть на 30-40% выше, чем у предшественницы.

Теперь Nvidia будет ещё сложнее удерживать позиции на китайском рынке. Однако, пока предстоит выяснить, какие объёмы поставок сможет обеспечить Huawei и насколько выгодной будет цена для местных компаний.