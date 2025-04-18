Стоит ожидать новой волны мошеннических объявлений, с использованием «опустошённых» геймерских видеокарт Blackwell.

Флагманские графические процессоры Nvidia являются на китайском рынке одним из самых ходовых товаров. Местные технологические компании адаптируют их под серверы для искусственного интеллекта.

Они переносят компоненты на специальные печатные платы и устанавливают на них компактные турбинные системы охлаждения. Таким образом можно разместить в серверных стойках большее количество графических процессоров и организовать грамотный отвод тепла. Ранее можно было встретить большое количество подобных решений с видеокартами GeForce RTX 4090.

Однако, у этого есть и некоторые последствия. После переноса компонентов на новую печатную плату, у китайских специалистов остаётся «опустошённая» плата производителя с системой охлаждения. Причём в абсолютно идеальном состоянии. Данные комплекты впоследствии попадают на рынок, где их зачастую выкупают мошенники с целью наживаться на доверчивых геймерах.

В сети уже зафиксировано большое количество случаев, когда при покупке видеокарты люди получали нерабочие экземпляры без графического процессора и банок памяти. Как можно понять, это в основном происходило с видеокартами GeForce RTX 4090. Однако, теперь подобное может произойти и с более актуальными RTX 5090 и RTX 5090D.

Сообщается, что китайские мастера начали адаптировать новые флагманские модели под ИИ-стойки. В сети появились первые фотографии готовых турбированных моделей. Судя по всему, в ближайшие месяцы на вторничный рынок хлынет огромное количество нерабочих видеокарт, а следом появятся и первые жертвы злоумышленников, заплатившие за них большие деньги.