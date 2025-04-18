Флагманские графические процессоры Nvidia являются на китайском рынке одним из самых ходовых товаров. Местные технологические компании адаптируют их под серверы для искусственного интеллекта.
Они переносят компоненты на специальные печатные платы и устанавливают на них компактные турбинные системы охлаждения. Таким образом можно разместить в серверных стойках большее количество графических процессоров и организовать грамотный отвод тепла. Ранее можно было встретить большое количество подобных решений с видеокартами GeForce RTX 4090.
Однако, у этого есть и некоторые последствия. После переноса компонентов на новую печатную плату, у китайских специалистов остаётся «опустошённая» плата производителя с системой охлаждения. Причём в абсолютно идеальном состоянии. Данные комплекты впоследствии попадают на рынок, где их зачастую выкупают мошенники с целью наживаться на доверчивых геймерах.
В сети уже зафиксировано большое количество случаев, когда при покупке видеокарты люди получали нерабочие экземпляры без графического процессора и банок памяти. Как можно понять, это в основном происходило с видеокартами GeForce RTX 4090. Однако, теперь подобное может произойти и с более актуальными RTX 5090 и RTX 5090D.
Сообщается, что китайские мастера начали адаптировать новые флагманские модели под ИИ-стойки. В сети появились первые фотографии готовых турбированных моделей. Судя по всему, в ближайшие месяцы на вторничный рынок хлынет огромное количество нерабочих видеокарт, а следом появятся и первые жертвы злоумышленников, заплатившие за них большие деньги.