Также Вашингтон намерен смягчить санкции против Москвы и добиться согласия Киева на отказ от стремления в НАТО.

По информации американского издания Bloomberg, накануне Соединённые Штаты Америки представили свой план мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам анонимно сообщили осведомлённые европейские чиновники.

Как сообщают инсайдеры, администрация Трампа раскрыла свои намерения на встрече в Париже. Согласно имеющимся данным, американский президент хочет оставить за Российской Федерацией занятые ею территории. Вместе с этим будут и значительные послабления в санкционной политике. Также Североатлантический Альянс должен будет отказаться от возможного принятия Украины в свой состав. Помимо этого сам Киев должен принять отсутствие перспектив в вопросе членства в военно-политическом блоке НАТО.

По мнению представителей Соединённых Штатов, первым шагом к миру станет полное прекращение огня. Оно должно будет наступить в ближайшие несколько недель. Иначе, как заявили в администрации Дональда Трампа, американский лидер может не увидеть никакого смысла в дальнейших шагах по урегулированию конфликта. По сути, Вашингтон намекает на возможный отказ от какого-либо участия в украинском конфликте, если стороны не смогут договориться в ближайшее время.

Однако американские политики говорят, что за последние дни ощущается существенный прогресс в мирных переговорах. По словам Джей Ди Вэнса, уже проглядываются некоторые позитивные перспективы.