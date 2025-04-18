В некоторых видеоиграх наблюдается падение производительности. Также фиксируются очередные случаи нестабильности в работе.

Только вчера Nvidia выпустила крупное обновление для своего программного обеспечения, чтобы устранить около 40 различных проблем с видеокартами GeForce RTX 5000, RTX 4000 и RTX 3000.

Стоит напомнить, что после выхода предыдущих драйверов Game Ready версий 570.XX многие пользователи начали сообщать о появлении чёрных экранов, нестабильности в различных видеоиграх, отсутствии некоторых функций в настройках для ряда проектов и большом количестве других проблем. Для их устранения компания выпустила драйвер версии 576.02.

Казалось бы, новое программное обеспечение действительно помогло некоторым пользователям избавиться от различных ошибок, нестабильности и падения производительности в играх. Средства массовой информации даже сообщили об ощутимом росте производительности видеокарт GeForce RTX 5000 и RTX 4000. Все выглядело отлично.

Однако в сети поднялась новая волна недовольств. Оказывается, обновление принесло массу проблем тем пользователям, которых ранее миновали изъяны драйверов 570.XX. К примеру, один из владельцев GeForce RTX 4090 рассказал о полном зависании системы с чёрным экраном после обновления программного обеспечения до последней версии. Пользователем была произведена принудительная перезагрузка и установка предыдущей версии.

Владелец GeForce RTX 3080 Ti сообщил о своей проблеме. Видеоадаптер отказывается работать сразу с несколькими мониторами при установке свежих драйверов. Картинка выводится лишь на один из экранов. С драйверами Game Ready 566.ХХ никаких проблем не наблюдается. О такой же ситуации сообщил другой пользователь. Причём в его случае некорректно работает GeForce RTX 4080 Super.

Также новая версия программного обеспечения Nvidia ухудшила производительность в таких играх, как Monster Hunter: Wilds и Path of Exile 2.