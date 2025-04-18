В конструкции автомобиля выявлен недостаток, который в теории может привести к его возгоранию.

Как сообщается, российское представительство автомобильной марки GAC отзывает порядка 17 тысяч кроссоверов GS8. Данная кампания затрагивает транспортные средства, проданные с 17 июля 2023 года по 24 марта 2025 года. Все VIN-коды машин, которым необходимо пройти обслуживание, были опубликованы на официальном сайте Росстандарта.

Представители компании заявляют, что прошивка двигателя GS8, разработанная специально для рынка Российской Федерации, в некоторых ситуациях «может привести к увеличению уровня вибрации мотора». В подобных случаях есть вероятность утечки топлива в соединении насоса высокого давления и топливной трубки, что в дальнейшем способно привести к возгоранию автомобиля. На всех машинах в ходе обслуживания будут усилят затяжку гайки топливопровода.

Годом ранее один этих кроссоверов загорелся прямо на одной из автомобильных заправочных станций. Компания отправила автомобиль на экспертизу, однако, каких-либо неисправностей в конструкции транспортного средства обнаружено не было.

Владельцев подпадающих под отзывную кампанию автомобилей оповестят письмом или по телефону. Также все расходы на устранение проблемы на себя берёт офис марки GAC. Никакой оплаты производить не надо.