К примеру, прирост RTX 5080 может доходить до 7%. Также некоторые пользователи наблюдают улучшения среди видеокарт RTX 4000.

Накануне крупнейший производитель графических процессоров Nvidia выпустил очередной пакет драйверов версии 576.02. После выхода варианта 572.xx у пользователей с графическими процессорами «Зелёного гиганта» творился настоящий хаос. Вылеты из игр, просадки в игровом процессе и потеря сигнала стали нормой.

Данный патч должен исправить большинство серьёзных недочётов компании, включая проблемы с чёрными экранами у серии GeForce RTX 5000, а также нестабильность работы видеокарт других линеек. Всё же сообщается, что новый драйвер решает не все проблемы. Однако, по информации источников, он также ощутимо повышает производительность актуальных видеокарт в синтетических тестах и гейминге. Вдобавок, есть улучшения и в плане энергоэффективности видеокарт. Один из отчётов сообщает, что видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070 потеряли около 7 Вт потребления в режиме ожидания.

Другой источник заявляет о более чем 4-процентном повышении производительности. В 3DMark Steel Nomad со старыми драйверами GeForce RTX 5080 набирала 8832 балла, тогда как после обновления получилось достичь 9215 баллов. Также прирост наблюдается в различных играх. При запуске Marvel Rivals ранее можно было ожидать около 140 кадров в секунду, а уже с драйвером GeForce 576.02 фреймрейт увеличился до 150 fps. Разница на уровне 5-7%. О таких же изменениях сообщает один из владельцев GeForce RTX 5070. Помимо этого есть сведения об улучшении разгонного потенциала видеокарт. В частности речь идёт об увеличении скорости видеопамяти.