Данная модификация имеет 15,6-дюймовый дисплей вместо фронтальной панели.

Zalman имеет большой ассортимент компьютерных корпусов и других комплектующих. Компания предлагает решения практически любого форм-фактора. Многие из них популярны у публики, как например Z10. Однако, накануне производитель подготовил ещё одну модификацию — Z10 DS.

Особенностью новинки стал 15,6-дюймовый дисплей на фронтальной панели, имеющий соотношение сторон 16:9 и разрешение 1920х1080 пикселей. При этом производитель не озвучил, по какой технологии был произведён данный экран. Стоит отметить, что устройство может быть использовано в качестве дополнительного монитора. Подключение к системе происходит за счёт кабеля mini HDMI-HDMI. Для подачи энергии предусмотрен выход USB-C. Также благодаря креплению, есть возможность развернуть панель на 90 градусов. Дисплей имеет габариты 367х220х27 мм, и его можно без проблем отсоединить от корпуса и использовать отдельно. Вместо экрана устанавливается стандартная решётка.

В остальном данный Midi-Tower схож со стандартным Zalman Z10. Новинка имеет габариты 474х220х488 мм. Максимальная высота процессорного кулера может доходить до 173 мм, а длина видеокарты — 395 мм. В нижней и верхней частях корпуса имеются пылевые фильтры. В комплект входит три 120-миллиметровых вентилятора: два на передней панели, за встроенным монитором, и один на задней. Последний имеет RGB-подсветку. Стоимость данного корпуса составляет 215 евро.