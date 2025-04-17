Злоумышленники выпаяли графический процессор с чипами памяти и оформили возврат

Случаи мошенничества с дорогостоящими графическими процессорами далеко не редки. Вторичный рынок уже давно является «местом обитания» разного рода мошенников. Чаще всего злоумышленники выступают в качестве продавца, предлагая доверчивым покупателям неисправные видеокарты под видом «не бит, не крашен». Однако встречаются и уникальные случаи, по типу этого, когда обманутым оказывается добросовестный продавец.

Пользователь социальной сети Reddit с ником piscian19 рассказал свою историю знакомства с eBay-мошенниками. Парень пытался продать на площадке видеокарту GeForce RTX 4090 от Zotac. Вот наконец ему написала якобы некая торговая организация, находящаяся в Калифорнии, которая хотела приобрести его графический ускоритель. Сперва пользователь удивился, что покупатель готов забрать бывшее в употреблении устройство по розничной цене, но 30 000 положительных отзывов на странице покупателя развеяли все сомнения. Piscian19 без левых мыслей подготовил видеокарту к отправке, снял на видео её работоспособность и передал товар в службу доставки.

Наконец покупатель забрал посылку. Однако в тот же день была инициирована процедура возврата, что уже начало вызывать вопросы со стороны продавца. В описании проблемы покупатель указал отсутствие изображения на мониторе, хотя автор объявления сам проверял видеокарту перед отправкой и записал соответствующее видео.

Через некоторое время посылка вернулась к отправителю. Осмотрев видеокарту, он сразу заметил некоторые повреждения и явные признаки того, что её вскрывали. Само собой, на работоспособность GPU рассчитывать не приходится. Разобрав свою RTX 4090, он увидел, что под капотом не было графического процессора и банок памяти. Благо ранее продавец оформил страхование посылки и зафиксировал первоначальное состояние адаптера. В результате ему удалось возместить ущерб.

Судя по всему, злоумышленники оперативно извлекли все необходимые компоненты в день получения посылки и сразу же оформили на неё возврат. Далее, наверняка, эти микросхемы будут проданы ремонтным мастерским за немалые деньги, так как GPU и чипы памяти несут в себе до 80% стоимости всей видеокарты. Также впоследствии они могут оказаться на китайском рынке, где их разместят на специальной плате и будут использовать в ИИ-вычислениях.