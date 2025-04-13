Новая модель должна стать более доступной версией TUF Gaming.

Asus представила ещё одну материнскую плату для платформы AM5 с чипсетом X870. Модель MAX Gaming Wi-Fi 7 должна будет заполнить пустующее пространство между простейшей серией PRIME и дорогостоящими TUF Gaming.

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В большинстве случаев пользователи ищут более бюджетные решения для своих сборок. Для этого у компании Asus есть модели PRIME, которые являются одними из самых недорогих на рынке. Однако, при совсем небольшой доплате геймеры могут приобрести материнские платы Gigabyte Gaming X или MSI Gaming Plus. Последние также относятся скорее к бюджетному сегменту, но уже предлагают более продвинутые системы охлаждения и небольшой разгонный потенциал. В результате, выбор чаще падает на конкурентов.

Чтобы решить данную проблему Asus подготовила новую материнскую плату X870 MAX Gaming Wi-Fi 7. Данная модель фактически является более доступным вариантом X870 TUF Gaming. Однако, большинство технических характеристик новинки пока не раскрывается.

Известно, что плата получит четыре слота PCI-E x16, три разъёма M2 и 4 порта SATA III. Для планок оперативной памяти также предусмотрено четыре гнезда. Есть поддержка беспроводного подключения Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Материнская плата будет доступна в двух цветах: черном и белом. Информации о стоимости новинки пока нет. Можно предположить, что она будет находиться в диапазоне от 200 до 250 долларов.