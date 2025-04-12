Первые случаи исчезновения агрегатов могли быть зафиксированы в 2020 году.

Индийское представительство автомобильного концерна Kia заявило о краже с завода 900 автомобильных двигателей. С просьбой разобраться компания обратилась в местные правоохранительные органы. По информации издания Times of India, пропажу зафиксировали только после аудита предприятия по итогам 2024 года. Последняя подобная процедура была произведена пять лет назад.

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По информации полиции, моторы исчезали с завода на протяжении пяти последних лет. Однако, обнаружили недостачу только сейчас, а куда делись 900 силовых установок никто не знает. Самые первые случаи кражи произошли в 2020 году. Местные правоохранительные органы считают, что преступниками являются сотрудники завода, а также некие члены руководства, скрывавшие потерю комплектующих. Полиции пока не удалось выяснить методы вывоза двигателей за территорию завода.

Первая версия предполагала, что двигатели попросту не доезжали до завода от поставщиков. Правоохранители считали, что кража осуществлялась на пути до предприятия. Однако, в настоящий момент следственные органы всё же склоняются к исчезновения агрегатов со сборочных цехов Kia. На данном заводе компания собирает модели Syros, Seltos и Carens для индийского рынка. Мощности предприятия могут выпускать до 400 тысяч машин в год. В Kia заявляют, что кража не повлияет на работу фабрики.

Стоит напомнить, что в 2022 году в Индии был украден 18-метровый мост, возведённый из железа. Злоумышленники распилили его на куски и сдали на металлолом.